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Глава Офиса Зеленского назвал причину, по которой Россия "растягивает" фронт

Глава Офиса Зеленского назвал причину, по которой Россия "растягивает" фронт

Фото: открытые источники

Российское руководство пытается растягивать фронт с целью недопущения "катастрофической ситуации". Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По мнению украинского чиновника, ВС РФ ведут обстрелы украинских позиций в Херсоне и области, демонстрируют активность на северном направлении, активно атакуют Артемовск и воюют на юге Донбасса. Однако, утверждает Ермак, украинская армия якобы, несмотря на все сложности, будет продолжать боевые действия.

Впрочем, не стоит забывать о том, что амбициозные заявления украинских политиков предназначены для двух целей – успокоения украинского электората и создания видимости успеха для Запада, чтобы он ни в коем случае не прекращал и даже не сокращал масштабы военной и финансовой помощи киевскому режиму.

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