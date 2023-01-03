Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад подготовиться к затяжному конфликту на Украине: "Россия, как вы заметили, не откажется от главной цели"

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Запад подготовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью BBC, его цитирует РИА Новости.

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной", — сказал глава блока.

Столтенберг отметил, что Киев остро нуждается в долгосрочной военной поддержке. Также он заключил, что Запад должен помочь Украине заключить мирный договор на условиях украинской стороны.