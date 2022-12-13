Forbes: войска ВС Украины готовят четвёртое большое наступление зимой, названо и место
Фото: topwar.ru
Армия Украины задумала занять большую часть юга страны, вытеснив россиян к перешейку, связывающему ее с Крымом. Киев планирует четвертое наступление в Запорожье, сообщили аналитики Forbes.
К Гуляй-Полю ВС Украины стягивают механизированные подразделения, а это указывает на начало операции уже этой зимой. По мнению аналитиков, ВСУ для начала нужно ударить по Мелитополю, и только потом начинать наступать на левом берегу Днепра на Херсонщине. Для этого ВСУ придется преодолеть расстояние около 250 километров.
"Наступление на Мелитополь может потребовать большего, чем просто пара тяжелых бригад. Украинским вооруженным силам потребуется сосредоточить много тяжёлых сил, чтобы операция увенчалась успехом", — заключили в американском журнале.