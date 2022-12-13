Forbes: войска ВС Украины готовят четвёртое большое наступление зимой, названо и место

Армия Украины задумала занять большую часть юга страны, вытеснив россиян к перешейку, связывающему ее с Крымом. Киев планирует четвертое наступление в Запорожье, сообщили аналитики Forbes.

К Гуляй-Полю ВС Украины стягивают механизированные подразделения, а это указывает на начало операции уже этой зимой. По мнению аналитиков, ВСУ для начала нужно ударить по Мелитополю, и только потом начинать наступать на левом берегу Днепра на Херсонщине. Для этого ВСУ придется преодолеть расстояние около 250 километров.