Новости мира
· Служба новостей

"Если сделают это, пиши пропало": в Италии назвали один поступок русской армии, который точно приведет к началу Третьей мировой войны

"Если сделают это, пиши пропало": в Италии назвали один поступок русской армии, который точно приведет к началу Третьей мировой войны

Фото: yablor.ru

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Третья мировая война могла бы начаться в случае вхождения российских танков в Киев. Его цитирует ТАСС.

"Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы", — сказал Крозетто.

Он считает, что фактически единственный способ предотвратить глобальную мировую войну заключается в том, чтобы русские танки "не появились в Киеве".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

Не выходят из угара: в Татарстане названы самые пьющие районы и города республики

Интересное

час назад

Только достроили дом и пришлось демонтировать: какие ошибки казанцы допускают при строительстве

дезинфекция квартиры от тараканов в жуковский газом

Новости мира

день назад

"200-тысячным кулаком по голове Зеленскому": в США знают, когда Россия пойдет на Киев и чем все это кончится

Полезное

2 дня назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется

Профи - final cut x уроки

Новости мира

день назад

"Будет вторая Украина со всеми вытекающими последствиями": НАТО открыл новый фронт против России

Общество

22 часа назад

Ученица 10 класса собралась замуж за 49-летнего возлюбленного: родители школьницы требуют остановить этот беспредел

Новости Казани

день назад

"Не брат ты мне!": Татарстан просит разорвать связи с некоторыми городами-побратимами

Новости России

день назад

"Продолжаем!": генерал Картаполов сделал важное заявление по поводу частичной мобилизации в России

Новости России

10 часов назад

Еще в одном российском городе нашли целую свалку цинковых гробов
Новости Казани
5 часов назад

"Остались маленькие дети": в зоне СВО на Украине погиб еще один мобилизованный из Татарстана

"Остались маленькие дети": в зоне СВО на Украине погиб еще один мобилизованный из Татарстана

Новости мира

12 минут назад

"Если сделают это, пиши пропало": в Италии назвали один поступок русской армии, который точно приведет к началу Третьей мировой войны

Интересное

20 часов назад

“В добрый путь!”: в Татарстане дали старт строительству третьей очереди логистического центра Ozon

Новости России

27 минут назад

Хлопцы поехали домой: из Соледара потянулись большие колонны грузовиков с мертвыми бойцами ВСУ

Новости мира

37 минут назад

"Красотуля каких поискать": пограничники поймали уклониста с Украины, который притворялся знойной красоткой-женщиной
В Казани на остановке водитель автобуса и пассажир устроили бои без правил

Новости России

2 часа назад

"Там слоеный пирог": российский полковник рассказал, что укровоины засели по высоткам Угледара

Новости России

2 часа назад

"Кто хочет стать миллионером?": бойцам ВС России пообещали 5 миллионов рублей за первый уничтоженный танк M1 Abrams или Leopard и 15 миллионов за первый западный истребитель

Новости мира

4 часа назад

Ждут Судного дня: власти Украины боятся, что к годовщине СВО Россия устроит нечто "особенное"