"Если сделают это, пиши пропало": в Италии назвали один поступок русской армии, который точно приведет к началу Третьей мировой войны
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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Третья мировая война могла бы начаться в случае вхождения российских танков в Киев. Его цитирует ТАСС.
"Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы", — сказал Крозетто.
Он считает, что фактически единственный способ предотвратить глобальную мировую войну заключается в том, чтобы русские танки "не появились в Киеве".