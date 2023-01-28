"Если сделают это, пиши пропало": в Италии назвали один поступок русской армии, который точно приведет к началу Третьей мировой войны

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Третья мировая война могла бы начаться в случае вхождения российских танков в Киев. Его цитирует ТАСС.

"Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы", — сказал Крозетто.

Он считает, что фактически единственный способ предотвратить глобальную мировую войну заключается в том, чтобы русские танки "не появились в Киеве".