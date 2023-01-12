До "последнего украинца" Западу осталось воевать совсем недолго

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важно нарастить военную поддержку Украины, пишет РИА "Новости".

ВС РФ взяли под контроль Соледар, дела ВСУ плохи и на ряде других направлений в зоне спецоперации.

Многие считают, что с освобождением Соледара была прорвана важнейшая линия обороны ВСУ - это существенно меняет ситуацию с территориальным освобождением ДНР.

У Запада слишком долго существовало ощущение собственного военного превосходства в любых конфликтах, они и не заметили, как немалая часть ВСУ полегла под Соледаром и Артемовском.

Российские военные эксперты считают, что, учитывая давние неблагоприятные демографические процессы в Украине, а реальный мобилизационный потенциал страны вряд ли превышает 2 миллиона человек и уже находится на грани истощения. Соответственно, Западу осталось воевать до "последнего украинца" совсем недолго.

