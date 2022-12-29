"Чокнутый Наполеон": жители Германии обратили внимание на изменения в поведении Зеленского после его визита в США

Читатели немецкого издания Die Welt от души посмеялись над Зеленским, который заявил, что Запад перестал бояться Россию. По данным РИА Новости, подобное утверждение украинский лидер сделал во время своего выступления в Верховной раде. Он отметил, что Киев помог Западу найти себя и снова ощутить силу и преобладание.

"Зеленский живет в параллельной вселенной. Такая мания величия", — написал один из комментаторов.

По мнению жителей Германии, после визита в США 21 декабря, Зеленский совсем утратил связь с реальностью. Он похож на сумасшедшего Наполеона.

