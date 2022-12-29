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"Чокнутый Наполеон": жители Германии обратили внимание на изменения в поведении Зеленского после его визита в США

"Чокнутый Наполеон": жители Германии обратили внимание на изменения в поведении Зеленского после его визита в США

Фото: glas.ru

Читатели немецкого издания Die Welt от души посмеялись над Зеленским, который заявил, что Запад перестал бояться Россию. По данным РИА Новости, подобное утверждение украинский лидер сделал во время своего выступления в Верховной раде. Он отметил, что Киев помог Западу найти себя и снова ощутить силу и преобладание.

"Зеленский живет в параллельной вселенной. Такая мания величия", — написал один из комментаторов.

По мнению жителей Германии, после визита в США 21 декабря, Зеленский совсем утратил связь с реальностью. Он похож на сумасшедшего Наполеона.

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