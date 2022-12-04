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Бывший депутат Рады рассказал, что Зеленский тайно распродал территории Украины

Бывший депутат Рады рассказал, что Зеленский тайно распродал территории Украины

Фото: kakoy-smysl.ru

Экс-депутат Рады Илья Кива публично заявил, что Зеленский тайно продал территорию Украины. Так он прокомментировал подписание "Меморандума о взаимопонимании" с инвестиционной компанией BlackRock.

"Фактически эта сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое надо будет нести расходы, не входит в условия договора продажи", - написал в своем Telegram-канале Илья Кива.

По его словам, руководство Украины приступит к "утилизации" жителей страны. Те, кому повезет, смогут спастись бегством.

Ранее Зеленский объявил о намерении провести торги и продать украинские земли западным компаниям, которые предложат достаточные суммы за патронтаж территорий Украины. Фактически это решение назвали продажей страны с молотка.

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