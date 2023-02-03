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Бывший американский посол в Москве предложил устроить России "большой взрыв"

Бывший американский посол в Москве предложил устроить России "большой взрыв"

Фото: smotrim.ru

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил для журнала Foreign Affairs, что Россия якобы не смогла добиться поставленных целей на Украине, сообщает РИА Новости.

Дипломат на этом не остановился и жестко раскритиковал власти США. По словам Макфола, Запад затягивает конфликт на Украине, что вредит экономике самих США, чего стоит один только уровень инфляции.

Макфол подчеркнул, что если Украина не сможет одержать победу в текущем конфликте в 2023 году, то страны Запада будут судить по тому, что произошло в "последний год войны, а не в первый". А потому, по его мнению, России "надо устроить большой взрыв".

Ранее Макфол призвал США признать Россию "спонсором терроризма".

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