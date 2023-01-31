"Будут раздавлены": аналитики рассчитали, сколько времени уйдет на полное поражение Киева, несмотря на помощь с Запада
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Украина не сможет долго противостоять ВС РФ, даже с учетом обещанного тяжелого вооружения от стран НАТО. К такому выводу пришел обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times.
"Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. <...> Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России", — отметил он, цитирует РИА Новости.
На ситуацию не повлияют западные поставки, они, наоборот, лишь умножат потери в рядах ВСУ.
"Если посмотреть на временные рамки, хрупкость цепочек поставок НАТО на Украину и на то, как напряженные и истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются под все еще ограниченным российским давлением, нельзя не задаться вопросом, не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными", — поделился мнением Вейхерт.