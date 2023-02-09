Накануне президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Великобританию, где попросил поставить Киеву самолеты. Но их у Соединенного Королевства, видимо, нет.

Киев угрожает правительствам Европы тем, что если не произойдет передача еще более совершенной техники, то в конфликте с Россией начнется стагнация.

Один из государственных чиновников Британии в ответ на слова Зеленского отметил, что "У нас нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить Украине!".

Тем не менее Зеленский проанонсировал по итогам поездки, что ему удалось достичь договоренностей о поставках более дальнобойного вооружения с берегов Туманного Альбиона.