Аналитики RAND: США планируют нанести удар по РФ в случае эскалации

Некоммерческая организация RAND, которая обслуживает военные ведомства Соединенных Штатов Америки, выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с РФ.

Главные цели Вашингтона, согласно докладу, — это "наказывать" и "сдерживать" Российскую Федерацию, при этом сделать это необходимо таким образом, чтобы Москва не решилась на применение ядерного оружия и чтобы не грянул прямой военной конфликт между Россией и странами НАТО.

Аналитики считают, что Россия может нанести неядерный удар по Европе, по странам, входящим в НАТО. Также РФ может нанести удар по военным объектам США, в том числе тем, которые расположены в космосе.

Сценарий эскалации предполагает три акта: гипотетическая атака Вооруженных сил России на союзника США по НАТО; реакция Соединенных Штатов; реакция Москвы на реакцию Вашингтона.

"Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели", — пишет автор статьи.

Ранее мы сообщали, что «Царьград» заявил о начале подготовки РФ к новой Великой Отечественной войне.