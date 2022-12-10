Новости мира
· Служба новостей

Аналитик из США Кларк: победа Украины может стать началом ядерной войны с Россией

Аналитик из США Кларк: победа Украины может стать началом ядерной войны с Россией

Фото: mk.ru

Победа киевского режима в украинском конфликте может привести к ядерной войне с Москвой, с которой Вашингтон, несмотря ни на что, хочет иметь стабильные отношения, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.

"Если выражаться словами [президента США Джо] Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным", — связал два события Кларк.

Цели Зеленского в части возвращения себе всех бывших территорий больше не соответствуют стратегическим интересам США, поскольку Россия четко дала понять - для защиты своих земель она применит ядерное оружие.

По мнению Кларка, Вашингтону следует пересмотреть стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерную войну. Полное восстановление суверенитета Украины не стоит возможной угрозы ядерной войны, а сотрудничество с Россией более ценно.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

6 часов назад

"Ночуешь со мной, иначе не проснешься!": пленный укровоин рассказал о домогательствах иностранных наемников

Происшествия

день назад

Остались трое детей: на Украине погиб доброволец из Татарстана Владимир Луговин

https://egeturbo.ru/

Новости мира

день назад

Польша серьезно готовится к войне с Россией: 94% поляков заявили, что готовы вступить в бой против РФ

Интересное

2 дня назад

Новые ФСБУ: казанским бухгалтерам серьезно усложнили жизнь - разобрались, как избежать ошибок

Профи - курсы английского языка для начинающих

Происшествия

4 часа назад

В Татарстане простились с 21-летним Альбертом Сатдыковым, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости России

день назад

На Украине заявили, что российский десант высадился в устье Днепра: "Попытаются вернуть Херсон"

Новости России

день назад

"Как вы дошли до того, что мы стреляем друг в друга?": доброволец ВС РФ признался, что его сыновья служат в рядах ВСУ

Новости России

21 час назад

"Еды не брать, потерпите": пленный укровоин рассказал, как командиры ВСУ относятся к простым солдатам
Новости Казани
2 дня назад

В Казани четверо взрослых и ребенок в кафе отравились гиросом: "Врачи сказали, трупным ядом"

В Казани четверо взрослых и ребенок в кафе отравились гиросом: "Врачи сказали, трупным ядом"

Новости России

час назад

Новости с передовой 10 декабря: ВС РФ заняли выгодные рубежи и наступают по двум направлениям

Новости мира

час назад

Аналитик из США Кларк: победа Украины может стать началом ядерной войны с Россией

Новости мира

3 часа назад

С разрешения Пентагона Киев задумал испытать ПВО "вокруг Кремля", направив в центр РФ беспилотники

Происшествия

4 часа назад

Шестилетняя девочка выпала из окна с пятого этажа в Татарстане
Президент Татарстана Минниханов сделал заявление о росте вирусной угрозы в республике

Спортивные новости Казани

6 часов назад

ФК «Рубин» не получит финансирования от Татарстана в этом сезоне

Новости России

6 часов назад

«Мы думаем над этим, в Штатах нет, а у нас - есть»: Путин высказался о превентивных обезоруживающих ядерных ударах РФ

Погода

6 часов назад

"Снежный плен": синоптики предупредили, что Татарстан накроет сильнейшей метелью с мокрым снегом
Вот откуда все ваши кариесы: казанские стоматологи высказались