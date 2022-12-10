Победа киевского режима в украинском конфликте может привести к ядерной войне с Москвой, с которой Вашингтон, несмотря ни на что, хочет иметь стабильные отношения, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.

"Если выражаться словами [президента США Джо] Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным", — связал два события Кларк.

Цели Зеленского в части возвращения себе всех бывших территорий больше не соответствуют стратегическим интересам США, поскольку Россия четко дала понять - для защиты своих земель она применит ядерное оружие.

По мнению Кларка, Вашингтону следует пересмотреть стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерную войну. Полное восстановление суверенитета Украины не стоит возможной угрозы ядерной войны, а сотрудничество с Россией более ценно.

