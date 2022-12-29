54-летняя многодетная мать стала моделью OnlyFans по предложению своего сына

Мать троих детей Твигги Смит стала моделью OnlyFans в 54-летнем возрасте после того, как ее сын порекомендовал ей зарегистрироваться на платформе эротического контента.

По словам женщины, сын обратил внимание, что маме нравится делать эротические фотосессии. Он заявил, что сайт поможет маме поднять свою самооценку, пишет Daily Star.

Женщина добавила, что долгое время она была сфокусирована на том, чтобы быть идеальной женой и матерью, поэтому утратила свою привлекательность. Теперь она надеется вдохновлять контентом других матерей, которые считают, что они потеряли своё обаяние.