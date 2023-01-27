Генерал-полковник Вооруженных сил Украины Сергей Попко сделал важное для украинцев заявление.

Он заявил, что прямо сейчас броска Вооруженных сил РФ на Киев не будет. По информации, американцы из космоса не видят создания необходимого для наступления на Киев потенциала у российской армии.

По оценке Кропси, в начале спецоперации на самом деле было три наступления. Помимо северного направления, Вооруженные силы РФ сковали половину украинкой армии на востоке — в Донбассе и достигли своей цели на юге — в Херсонской области.

Сет Кропси считает, что второе наступление на Киев обязательно будет, как только Вооруженные силы РФ сформируют в Белоруссии двухсоттысячный "кулак", которым больно "прилетит" Зеленскому, пишет "Свободная Пресса".