Россиян предупредили об опасности кнопки «отписаться» в письмах

Кнопка «отписаться» в электронных письмах может оказаться фишинговой ловушкой. Об этом предупредил Денис Назаренко, руководитель отдела техподдержки продаж компании UDV Group, разрабатывающей средства кибербезопасности. об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мошенники маскируют под эту кнопку ссылки, ведущие на вредоносные ресурсы. Одни собирают личные данные, другие распространяют вредоносное ПО или запрашивают логины и пароли от корпоративных аккаунтов.

Злоумышленники играют на усталости пользователей от спама — человек нажимает «отписаться» почти автоматически. Фальшивая кнопка может вести на форму, где просят телефон или иную информацию, хотя для настоящей отписки это не нужно.

Визуально такие письма стали качественнее благодаря ИИ, но признаки подделки остаются: ошибки в деталях — городе, компании, теме подписки или услуге, которой человек не пользовался.

Переход по ссылке не всегда сразу опасен: иногда мошенники проверяют активность адреса. Риск возрастает, если пользователь вводит пароль или скачивает файл. Эксперт советует проверять адрес отправителя и домен ссылки, а при подозрениях закрывать страницу.