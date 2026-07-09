Технологии

Россиян предупредили об опасности кнопки «отписаться» в письмах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Кнопка «отписаться» в электронных письмах может оказаться фишинговой ловушкой. Об этом предупредил Денис Назаренко, руководитель отдела техподдержки продаж компании UDV Group, разрабатывающей средства кибербезопасности. об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мошенники маскируют под эту кнопку ссылки, ведущие на вредоносные ресурсы. Одни собирают личные данные, другие распространяют вредоносное ПО или запрашивают логины и пароли от корпоративных аккаунтов.

Злоумышленники играют на усталости пользователей от спама — человек нажимает «отписаться» почти автоматически. Фальшивая кнопка может вести на форму, где просят телефон или иную информацию, хотя для настоящей отписки это не нужно.

Визуально такие письма стали качественнее благодаря ИИ, но признаки подделки остаются: ошибки в деталях — городе, компании, теме подписки или услуге, которой человек не пользовался.

Переход по ссылке не всегда сразу опасен: иногда мошенники проверяют активность адреса. Риск возрастает, если пользователь вводит пароль или скачивает файл. Эксперт советует проверять адрес отправителя и домен ссылки, а при подозрениях закрывать страницу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

из за чего берутся клопы

Гороскопы

14 часов назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

Интересное в Казани

3 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

очистка кондиционеров в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Кулинария

день назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Польза

11 часов назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Технологии

день назад

BGR выявил ключевые проблемы владельцев смартфонов Redmi
Криминал
23 секунды назад

В Альметьевске пожарные спасли двоих детей из горящего подъезда

В Альметьевске пожарные спасли двоих детей из г...

Наука

23 минуты назад

Ученые выяснили причины детской амнезии

Армия и оружие

55 минут назад

Минниханов призвал ускорить создание беспилотных систем

Наука

час назад

Клеточная терапия улучшила состояние пациентов с болезнью Паркинсона

Новости Казани

час назад

Дипломы вручили выпускникам Казанского филиала РГУП им. Лебедева
Подводная загадка Японии: древняя пирамида или ...
Наука
час назад

Подводная загадка Японии: древняя пирамида или творение природы?

Технологии

2 часа назад

Meta запустит производство собственного чипа для ИИ

Наука

2 часа назад

Первый выпуск программы России и ОАЭ по подготовке инженеров прошел в Москве

Польза

2 часа назад

Больше не нужно часами стоять на грядках: уксусный способ против пырея удивляет результатом
Дефицит земель для многодетных семей в Казанско...
Интересное в Казани
6 дней назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы