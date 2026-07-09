Наука

Ученые выяснили причины детской амнезии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Большинство людей не помнят события первых трех-четырех лет жизни. Это явление называют детской амнезией. Ученые более века пытаются понять, почему мозг стирает этот период. Новое исследование на мышах показало, что ответ может быть в особенностях формирования нейронных связей после рождения. пишет Togliatti24.

Работа опубликована в журнале Nature Communications. Специалисты изучили гиппокамп мышей. Оказалось, что сразу после рождения нейронные сети в этой области содержат огромное количество связей. Со временем они становятся более упорядоченными.

Авторы предполагают, что такая «гиперсвязанность» помогает молодому мозгу быстро учиться, но мешает формированию устойчивых воспоминаний. Ранний мозг ориентирован на освоение новой информации, а не на сохранение подробной хроники событий.

Фрэнсис Эсташ, нейропсихолог из Французского национального института здравоохранения, отметил: четырехлетний ребенок может вспомнить цирковое представление через месяц, но забудет его к 10–15 годам.

Исследование поддерживает идею, что ранние воспоминания могут не исчезать, а оставаться в виде латентных следов. Однако взрослый человек не способен получить к ним доступ. Ученые подчеркивают, что результаты нельзя напрямую переносить на человека, но такие эксперименты помогают понять биологические механизмы.

Современные исследования меняют взгляд на детскую амнезию. Работа 2025 года показала, что гиппокамп младенцев способен кодировать воспоминания уже в первый год жизни. Проблема может быть не в отсутствии воспоминаний, а в механизмах их извлечения.

Латентные следы памяти — это сохраненные события, недоступные сознанию, но не исчезающие. Они могут быть восстановлены под воздействием триггера. Во время запоминания формируются энграммы, которые мозг может скрывать для экономии ресурсов.

Единого объяснения детской амнезии нет. Одна из теорий связана с интенсивным нейрогенезом в гиппокампе в первые годы жизни. Высокая скорость образования новых нейронов может перестраивать сети, делая старые воспоминания труднодоступными.

Психологические объяснения связывают появление автобиографической памяти с развитием речи и самосознания. Пока ребенок не осознает себя как личность, мозгу сложнее формировать воспоминания, которые можно восстановить спустя годы.

Отсутствие осознанных воспоминаний не означает, что первые годы жизни проходят бесследно. В этот период формируются базовые механизмы обучения и эмоциональной регуляции. Исследования детской памяти помогают понять развитие мозга и механизмы неврологических расстройств.

Хаудур Фрейя Олафсдоттир из Университета Радбоуда отметила: память становится более специфичной с возрастом, и на уровне нейронных сетей видно, что паттерны связей становятся более разреженными.

Новая работа не дает окончательного ответа, но укрепляет идею: события первых лет жизни могут сохраняться в мозге дольше, чем считалось, но становятся недоступными для сознательного воспроизведения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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