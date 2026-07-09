Минниханов призвал ускорить создание беспилотных систем

На пленарной сессии форума «Дрон Экспо» Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что разработчикам беспилотных технологий необходимо сократить сроки внедрения новых решений. Современные вызовы требуют максимально быстрых темпов работы, подчеркнул он. пишет Вести Татарстан.

По словам Минниханова, ситуация меняется стремительно, поэтому разработки нужно доводить до практического применения в кратчайшие сроки. «Мы подошли к одному разработчику. Он говорит: „Нам нужен месяц“. Я спрашиваю: „Почему не послезавтра? Почему не завтра?“ Давайте в такую плоскость переводить работу. Время меняется», – привел пример Раис РТ.

Он отметил, что сегодня Россия противостоит не одной стране, а нескольким противникам, поэтому развитие отечественных технологий становится вопросом национальной безопасности. «Эти вопросы мы должны решать в совокупности», – уверен Минниханов.

Раис РТ поблагодарил участников выставки за представленные разработки и сообщил, что профильные министерства, вузы и органы власти республики детально изучат все проекты.

Международная выставка-форум беспилотных систем «Дрон Экспо» стартовала в Казани на площадке «Казань Экспо». Экспозиция заняла целый павильон, свою продукцию представляют свыше 200 компаний из более чем 20 стран.