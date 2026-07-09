Армия и оружие

Минниханов призвал ускорить создание беспилотных систем

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

На пленарной сессии форума «Дрон Экспо» Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что разработчикам беспилотных технологий необходимо сократить сроки внедрения новых решений. Современные вызовы требуют максимально быстрых темпов работы, подчеркнул он. пишет Вести Татарстан.

По словам Минниханова, ситуация меняется стремительно, поэтому разработки нужно доводить до практического применения в кратчайшие сроки. «Мы подошли к одному разработчику. Он говорит: „Нам нужен месяц“. Я спрашиваю: „Почему не послезавтра? Почему не завтра?“ Давайте в такую плоскость переводить работу. Время меняется», – привел пример Раис РТ.

Он отметил, что сегодня Россия противостоит не одной стране, а нескольким противникам, поэтому развитие отечественных технологий становится вопросом национальной безопасности. «Эти вопросы мы должны решать в совокупности», – уверен Минниханов.

Раис РТ поблагодарил участников выставки за представленные разработки и сообщил, что профильные министерства, вузы и органы власти республики детально изучат все проекты.

Международная выставка-форум беспилотных систем «Дрон Экспо» стартовала в Казани на площадке «Казань Экспо». Экспозиция заняла целый павильон, свою продукцию представляют свыше 200 компаний из более чем 20 стран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

таракан квартирный

Гороскопы

14 часов назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

Интересное в Казани

3 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

восстановление данных с ssd в Екатеринбурге

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Кулинария

день назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Польза

11 часов назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Технологии

день назад

BGR выявил ключевые проблемы владельцев смартфонов Redmi
Технологии
минуту назад

Европарламент поддержал введение цифрового евро

Европарламент поддержал введение цифрового евро...

Наука

21 минуту назад

Ученые выяснили причины детской амнезии

Технологии

час назад

Россиян предупредили об опасности кнопки «отписаться» в письмах

Наука

час назад

Клеточная терапия улучшила состояние пациентов с болезнью Паркинсона

Новости Казани

час назад

Дипломы вручили выпускникам Казанского филиала РГУП им. Лебедева
Подводная загадка Японии: древняя пирамида или ...
Наука
час назад

Подводная загадка Японии: древняя пирамида или творение природы?

Технологии

час назад

Фальков допустил появление новой модели науки на основе ИИ

Технологии

2 часа назад

Meta запустит производство собственного чипа для ИИ

Наука

2 часа назад

Первый выпуск программы России и ОАЭ по подготовке инженеров прошел в Москве
Дефицит земель для многодетных семей в Казанско...
Интересное в Казани
6 дней назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы