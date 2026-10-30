Беспилотная доставка, новые технопарки и возврат НДФЛ: что готовит Иннополис к 2027 году

Особая экономическая зона «Иннополис» к 2027 году запустит проект по доставке товаров дронами в малые населенные пункты Татарстана. Об этом на Kazan Digital Week рассказал генеральный директор ОЭЗ Олег Протопопов.

Беспилотные авиационные системы станут ключевым направлением развития. Дроны будут доставлять небольшие товары по воздуху из Иннополиса в соседние поселения. Для этого потребуется создать инфраструктуру: точки загрузки, устойчивую связь, навигацию и систему детекции. Протопопов отметил, что часть инфраструктуры, включая наземные станции, уже производится в Иннополисе, а Министерство экономики РТ курирует проект. ОЭЗ занимается поиском компаний с нужными технологиями и помогает им масштабировать решения.

Производителям оборудования Иннополис предложит готовые площади: в следующем году введут в эксплуатацию два технопарка. Резиденты смогут организовать разработку и производство без строительства собственных цехов — от прототипирования до серийного выпуска, пользуясь льготами и преференциями.

Кроме того, ОЭЗ усиливает поддержку ИТ-компаний. Кабмин Татарстана принял решение о возмещении НДФЛ: если компания переводит разработчика в Иннополис или республику, и он начинает здесь жить и работать, ему возвращают 100% уплаченного за год налога (13–18% зарплаты). При трудоустройстве без переезда возврат составит 50%. Специальная льготная ипотечная программа для жителей и сотрудников Иннополиса сохранится, несмотря на изменения федеральной программы для айтишников.