В РТ с начала года построили и модернизировали почти 700 базовых станций связи

С начала года в Татарстане построили 130 новых базовых станций связи, а еще более 560 действующих модернизировали. Получается, почти 700 объектов обновили или создали с нуля. Работы затронули разные районы республики, сообщили в Минцифры Татарстана.

В планах на год — еще больше: 1,1 тыс. объектов. Из них 398 станций построят, на 702 заменят оборудование. Львиная доля работ приходится на Казань — 277 объектов. В Нижнекамске обновят 113 станций, в Набережных Челнах — 93. Среди муниципальных районов по темпам выделяются Зеленодольский, Елабужский, Альметьевский и Высокогорский.

Первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев связал это с ростом числа пользователей мобильного интернета. Сейчас их порядка 4,8 млн. Нагрузка на сеть растет, поэтому операторы вкладываются в модернизацию. «Важно, чтобы жители, где бы они ни находились, оставались на связи с близкими», — отметил он, благодаря компании за инвестиции.

В министерстве пояснили: расширение телеком-инфраструктуры повышает емкость сети на территориях с высокой нагрузкой. Работы идут по национальному проекту «Экономика данных».