Технологии

Серверы Apple на чипах M5 попали на фото

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Сеть попали фотографии серверного оборудовани...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В интернете появились снимки серверного оборудования Apple, которое, как предполагается, предназначено для облачных вычислений с усиленной защитой данных. Устройства построены на процессорах M5, сообщает Ferra.

На фотографиях видна металлическая стойка со сменными блоками. Каждый блок представляет собой плату с синими защёлками, под термопастой заметен чип M5, рядом расположены элементы питания и управления.

Платы пронумерованы и имеют заводской код. Судя по схеме на крышке, сервер рассчитан на быструю замену модулей в случае поломки.

Хотя M5 уступает более старшим процессорам Apple в мощности, он заметно экономичнее, что позволяет ставить много таких чипов в одном корпусе без перегрева.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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