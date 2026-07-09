«Сбер» и «1С» обновили интеграцию для бизнеса

Корпоративные клиенты «Сбера», работающие с приложениями «1С», теперь могут выполнять все финансовые операции в едином интерфейсе. Платформа «СберБизнес» и новые версии «1С» интегрированы через сервис «1С:ДиректБанк» с использованием протоколов Sber API. об этом сообщает CNews.

Бухгалтерам больше не нужно вручную переносить данные из «1С» в интернет-банк и обратно. Платёжные поручения отправляются мгновенно, а их статус отслеживается прямо в «1С». В ближайшее время добавится возможность отправки зарплатных реестров.

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, задача банка — не просто внедрять отдельные инструменты, а автоматизировать процессы и упрощать работу клиентов. Разработку уже используют более пяти тысяч клиентов, что экономит десятки часов работы бухгалтеров и казначеев.

Для подключения сервиса нужно зайти в интернет-банк «СберБизнес», выбрать Sber API в разделе «Все продукты и услуги», принять условия и выбрать тип интеграции «Компаниям». Sber API уже выбрали более 13 тысяч российских компаний, в системе доступно свыше 670 сервисов.