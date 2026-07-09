Технологии

Ривароксабан и колхицин не помогли от усталости при долгом ковиде

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Британские ученые провели клиническое исследование, которое показало, что ривароксабан, колхицин и комбинация фамотидин-лоратадин не снижают усталость у пациентов с долгим ковидом в долгосрочной перспективе. Результаты не подтвердили эффективность этих препаратов для борьбы с одним из самых распространенных симптомов постковидного синдрома. об этом сообщает N + 1.

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