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Казань заняла четвертое место по сложности накопления на первый взнос

Служба новостей Автор статьи
Казань заняла четвертое место в рейтинге городо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань оказалась на четвертой строчке рейтинга городов России, где жителям труднее всего накопить первоначальный взнос по ипотеке. Для этого казанцам требуется отложить 18 средних зарплат. Причина — дорогое жилье, которое не компенсируется даже высокими доходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Циана». об этом сообщает Вечерняя Казань.

Столица Татарстана попала и в другой список — по сокращению срока накопления на первый взнос при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке. По сравнению с 2022 годом жителям теперь нужно на пять зарплат меньше. С этим показателем Казань заняла третье место. Эксперты связывают это с опережающим ростом доходов населения. Однако высокая ключевая ставка делает ипотеку менее доступной, чем пару лет назад.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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