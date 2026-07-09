Казань заняла четвертое место по сложности накопления на первый взнос
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Казань оказалась на четвертой строчке рейтинга городов России, где жителям труднее всего накопить первоначальный взнос по ипотеке. Для этого казанцам требуется отложить 18 средних зарплат. Причина — дорогое жилье, которое не компенсируется даже высокими доходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Циана». об этом сообщает Вечерняя Казань.
Столица Татарстана попала и в другой список — по сокращению срока накопления на первый взнос при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке. По сравнению с 2022 годом жителям теперь нужно на пять зарплат меньше. С этим показателем Казань заняла третье место. Эксперты связывают это с опережающим ростом доходов населения. Однако высокая ключевая ставка делает ипотеку менее доступной, чем пару лет назад.
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