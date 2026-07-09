Автоновости Казани и Мира

В Казани из-за ночного забега изменят 16 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов

Служба новостей Автор статьи
В Казани 11-12 июля из-за забега «Ночная Казань...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Вечером 11 июля и в ночь на 12 июля в Казани из-за забега «Ночная Казань» временно изменится схема движения общественного транспорта. Ограничения затронут ряд автобусных и троллейбусных маршрутов, сообщили в мэрии. об этом сообщает Реальное время.

Автобусы №1, 2, 6, 10, 10а, 15, 29, 30, 31, 35, 35а, 47, 71, 74 и 75 на время перекрытия улиц поедут по объездным маршрутам через Вишневского, Нурсултана Назарбаева, Габдуллы Тукая, Татарстан, Московскую, Саид-Галеева, Ташаяк, Кремлевскую набережную и другие.

Маршруты №28 и №28а 11 июля будут работать только до 17:00. Автобусы №54 и №91 проследуют до остановки «Площадь Тукая». При этом №22 и №89 продолжат курсировать без изменений.

Троллейбус №2 будет работать до 17:00. После этого троллейбусы №3, 5 и 7 будут ходить только до площади Свободы, а №6, 8 и 12 — до Танкового кольца.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

название химки происхождение

Гороскопы

11 часов назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

Интересное в Казани

3 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

сварка оптоволокна в Казани

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Кулинария

день назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Польза

8 часов назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Новости России

день назад

От 60 до 65 за десятилетие: что произошло с пенсионным возрастом и чего ждать дальше
Технологии
46 минут назад

Слоны Ганнибала указали путь через Альпы

Новое исследование показало, что боевые слоны Г...

Технологии

14 минут назад

«Сбер» и «1С» обновили интеграцию для бизнеса

Наука

25 минут назад

Алиханов: нейроинтерфейс для протезов проходит испытания

Бизнес новости Казани

40 минут назад

Советник гендиректора «СМП-Нефтегаза» удостоен ордена Почета

Кулинария

час назад

Освежает с первого глотка: домашний лимонад из сезонных ягод оказался вкуснее магазинного
Запах шоколада перед тренировкой повышает вынос...
Наука
46 минут назад

Запах шоколада перед тренировкой повышает выносливость

Технологии

час назад

В Минпромторге признали Россию «очевидно» отстающей в автономных технологиях

Технологии

час назад

В древнем китайском сосуде нашли имбирь и плесневые грибы

Новости Татарстана

2 часа назад

Молочная отрасль Татарстана: легкая прибыль закончилась
Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять ...
Гид по Казани
6 дней назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора