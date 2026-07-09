В Казани из-за ночного забега изменят 16 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов

Вечером 11 июля и в ночь на 12 июля в Казани из-за забега «Ночная Казань» временно изменится схема движения общественного транспорта. Ограничения затронут ряд автобусных и троллейбусных маршрутов, сообщили в мэрии. об этом сообщает Реальное время.

Автобусы №1, 2, 6, 10, 10а, 15, 29, 30, 31, 35, 35а, 47, 71, 74 и 75 на время перекрытия улиц поедут по объездным маршрутам через Вишневского, Нурсултана Назарбаева, Габдуллы Тукая, Татарстан, Московскую, Саид-Галеева, Ташаяк, Кремлевскую набережную и другие.

Маршруты №28 и №28а 11 июля будут работать только до 17:00. Автобусы №54 и №91 проследуют до остановки «Площадь Тукая». При этом №22 и №89 продолжат курсировать без изменений.

Троллейбус №2 будет работать до 17:00. После этого троллейбусы №3, 5 и 7 будут ходить только до площади Свободы, а №6, 8 и 12 — до Танкового кольца.