Наука

Ученые оценили безопасность домашних тренировок после расслоения аорты

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Умеренные домашние тренировки могут быть безопасны для пациентов, перенесших расслоение аорты, при условии соблюдения программы и наблюдения специалистов. Об этом 8 июля сообщил журнал Medical Xpress. пишет Известия.

Расслоение аорты — жизнеугрожающее состояние, при котором во внутренней стенке главной артерии возникает разрыв. Кровь проникает между слоями сосудистой стенки, образуя ложный канал и нарушая кровоснабжение органов.

Ранее таким пациентам рекомендовали резко ограничивать физическую активность из-за риска скачков давления. В новом исследовании ученые проверили, можно ли безопасно включить умеренные нагрузки в восстановление.

В испытании участвовали 93 взрослых, перенесших расслоение грудной аорты не менее чем за три месяца до начала работы. Среди них были пациенты с расслоением типа A (восходящий отдел) и типа B (нисходящий отдел). Участников случайным образом разделили на две группы: первая получила индивидуальную программу из шести упражнений и занималась дома 12 месяцев при поддержке виртуальных консультаций, вторая — стандартные рекомендации.

За время наблюдения не зафиксировано смертей, повторных расслоений или операций на аорте. У некоторых участников из группы домашних тренировок возникала гипертоническая реакция, но ее корректировали изменением упражнений. Значимых различий по артериальному давлению и качеству жизни между группами не выявили, но программа оказалась выполнимой: 65 участников завершили все этапы, приверженность занятиям была высокой.

Авторы считают, что результаты важны для психологического восстановления: многие пациенты боятся возвращаться к активности. Новые данные показывают, что при правильном сопровождении упражнения помогают безопасно вернуть силу и уверенность. Однако исследователи подчеркивают: пациенты не могут самостоятельно выбирать нагрузку, необходимы более крупные исследования.

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