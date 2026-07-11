Apple подала в суд на разработчика ChatGPT из-за коммерческой тайны

Корпорация Apple обвинила компанию OpenAI, создателя бота ChatGPT, в краже коммерческой тайны. Иск был подан 10 июля в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния. По версии Apple, разработчик ChatGPT нарушил права на интеллектуальную собственность, используя ее при создании своего программного обеспечения. Рынок искусственного интеллекта переживает нестабильность после стремительного роста акций технологических компаний. Доцент НИУ ВШЭ Ольга Клочко отметила, что текущее снижение котировок больше похоже на коррекцию после резкого подъема. пишет Комсомольская правда.