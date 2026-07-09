На удвоенные пособия родившим на селе в Татарстане заложили более 200 млн

В бюджете Татарстана на 2026 год заложено 211,8 млн рублей на выплату удвоенных пособий женщинам, родившим ребенка и постоянно проживающим в сельской местности или поселках городского типа. Об этом рассказали в министерстве финансов РТ. сообщает Татар-информ.

Размеры выплат увеличены вдвое. При рождении первого ребенка женщины до 25 лет теперь получают 100 тысяч рублей вместо 50 тысяч. При рождении третьего и последующих детей женщины до 29 лет — 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Обязательное условие — прожить в сельской местности Татарстана не менее трех лет до момента обращения за выплатой.

Увеличение пособий направлено на поддержку молодых семей, повышение рождаемости и закрепление населения в сельских территориях.

Оформить выплату можно в органах соцзащиты или в МФЦ. Постановление вступает в силу после официальной публикации и действует с 1 января 2026 года.