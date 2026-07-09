Важное в РТ

На удвоенные пособия родившим на селе в Татарстане заложили более 200 млн

Служба новостей Автор статьи
В бюджете Татарстана на 2026 год заложено 211,8...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В бюджете Татарстана на 2026 год заложено 211,8 млн рублей на выплату удвоенных пособий женщинам, родившим ребенка и постоянно проживающим в сельской местности или поселках городского типа. Об этом рассказали в министерстве финансов РТ. сообщает Татар-информ.

Размеры выплат увеличены вдвое. При рождении первого ребенка женщины до 25 лет теперь получают 100 тысяч рублей вместо 50 тысяч. При рождении третьего и последующих детей женщины до 29 лет — 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Обязательное условие — прожить в сельской местности Татарстана не менее трех лет до момента обращения за выплатой.

Увеличение пособий направлено на поддержку молодых семей, повышение рождаемости и закрепление населения в сельских территориях.

Оформить выплату можно в органах соцзащиты или в МФЦ. Постановление вступает в силу после официальной публикации и действует с 1 января 2026 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

откуда появляются клопы в постели

Гороскопы

7 часов назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

Интересное в Казани

3 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

шлифовка бруса цена в Ростове-на-Дону

Новости России

21 час назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Кулинария

день назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Технологии

день назад

Генетики опознали останки солдата Войны за независимость
Новости Татарстана
23 минуты назад

Семь УК в Татарстане вернули жителям 16 млн рублей после перерасчета за СОИ

ГЖИ Татарстана сообщила, что семь УК вернули жи...

Наука

3 минуты назад

На черепе возрастом 100 тысяч лет нашли след удара острым оружием

Технологии

21 минуту назад

Росреестр применит ИИ для обработки космических данных

Наука

41 минуту назад

Ученые выявили уязвимость ИИ в поиске внеземной жизни

Наука

58 минут назад

В Петербурге создали генный препарат от тяжёлых форм рака
Цифровая платформа обучит студентов создавать р...
Наука
2 часа назад

Цифровая платформа обучит студентов создавать рецептурные лекарства

Технологии

час назад

Мониторы LG и Dell устанавливают рекламное ПО

Армия и оружие

час назад

Минниханов призвал разработчиков ускорить создание беспилотников

Технологии

час назад

В Казани показали комплекс обнаружения дронов «Гадалка»
«Голова кругом от каши и макарон»: где в Казани...
Гид по Казани
6 дней назад

«Голова кругом от каши и макарон»: где в Казани купить фермерские продукты, чтобы семья ела с удовольствием, а кошелёк не пустел