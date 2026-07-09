Клеточная терапия улучшила состояние пациентов с болезнью Паркинсона

Европейские молекулярные биологи завершили первые две фазы клинических испытаний клеточной терапии болезни Паркинсона. Инъекции «заготовок» нейронов, выращенных из эмбриональных стволовых клеток, хорошо переносятся пациентами. Введение этих клеток в мозг позволило половине добровольцев существенно снизить дозу принимаемых лекарств. Результаты исследования опубликовала пресс-служба Лундского университета. сообщает ТАСС.

Профессор Малин Пармар из Лундского университета отметила, что главной задачей было создание подходов для замены утерянных нейронов, вырабатывающих дофамин. Ученые сделали большой шаг к созданию регенеративных методов лечения и получили убедительные аргументы для продолжения разработки терапий на основе стволовых клеток.

В испытаниях участвовали восемь пациентов со средними стадиями заболевания. Им ввели «заготовки» нейронов, полученные из культур эмбриональных стволовых клеток. Ранее биологи научились превращать эти тельца в дофаминовые нейроны с помощью сигнальных молекул, управляющих формированием тканей мозга. После проверки на животных клетки ввели в пять точек мозга добровольцев и наблюдали за эффектами в течение года.

Все пациенты хорошо перенесли инъекции, не было зафиксировано опухолей, отторжения или других опасных побочных эффектов. Активность дофаминовых нейронов в мозге выросла на 3–15% в зависимости от дозы. Половина добровольцев смогла снизить дозу леводопы на 15–27%. Ученые надеются, что дальнейшее развитие клеточной терапии позволит подавить болезнь у многих пациентов.