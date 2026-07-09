Новости Казани

Дипломы вручили выпускникам Казанского филиала РГУП им. Лебедева

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казанском филиале Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева прошла церемония вручения дипломов выпускникам факультета непрерывного образования. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Судебного департамента по Татарстану. пишет Вести Татарстан.

На мероприятии присутствовали начальник Управления Зявдат Салихов и директор филиала Рамиль Шарифуллин. Салихов поздравил молодых специалистов с завершением учебы, пожелав им успехов в профессиональной деятельности и стремления к самосовершенствованию.

Обращаясь к выпускникам, он отметил важность активной гражданской позиции и призвал их участвовать в общественной жизни республики и страны. В ходе церемонии каждому вручили экземпляр Конституции РФ.

Салихов напомнил о закрепленном в основном законе праве граждан на участие в выборах и призвал пользоваться этим правом. Он выразил уверенность, что выпускники внесут вклад в развитие правовой системы Татарстана и России, а также пригласил их на конкурсы на замещение должностей госслужбы в судах республики.

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