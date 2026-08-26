Татарстан вошел в топ-5 регионов по поддержке туристического бизнеса

Татарстан получил 220 млн рублей господдержки для туристического бизнеса и занял четвертое место в России. Больше выделили только Москве (736 млн), Свердловской области (263 млн) и Санкт-Петербургу (257 млн).

Средства распределяли через «зонтичные» поручительства Корпорации МСП по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В первой пятерке также Московская область с 207 млн рублей.

Туристический поток в республику растет: за первое полугодие 2026 года Татарстан посетили 1,5 млн туристов. По России всего совершено 43,2 млн турпоездок — плюс 4,3% к прошлому году. Иностранцы тоже стали ездить чаще: 2,5 млн визитов, рост на 20,1%.

Предпринимателям в сфере туризма доступны льготные микрозаймы, поручительства Гарантийного фонда РТ и «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Также есть нефинансовые меры: помощь с выставками, софинансирование, сертификация услуг и консультации в центре «Мой бизнес».