Экономика

Татарстан вошел в топ-5 регионов по поддержке туристического бизнеса

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан вошел в топ-5 регионов по господдержк...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстан получил 220 млн рублей господдержки для туристического бизнеса и занял четвертое место в России. Больше выделили только Москве (736 млн), Свердловской области (263 млн) и Санкт-Петербургу (257 млн).

Средства распределяли через «зонтичные» поручительства Корпорации МСП по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В первой пятерке также Московская область с 207 млн рублей.

Туристический поток в республику растет: за первое полугодие 2026 года Татарстан посетили 1,5 млн туристов. По России всего совершено 43,2 млн турпоездок — плюс 4,3% к прошлому году. Иностранцы тоже стали ездить чаще: 2,5 млн визитов, рост на 20,1%.

Предпринимателям в сфере туризма доступны льготные микрозаймы, поручительства Гарантийного фонда РТ и «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Также есть нефинансовые меры: помощь с выставками, софинансирование, сертификация услуг и консультации в центре «Мой бизнес».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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