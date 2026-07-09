Наука

Подводная загадка Японии: древняя пирамида или творение природы?

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подводный монумент Йонагуни у берегов Японии: к...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В 1986 году у острова Йонагуни, самой западной точки Японии, инструктор по дайвингу Кихатиро Аратакэ обнаружил необычную подводную структуру. Она представляет собой массивное каменное образование длиной около 50 метров и шириной около 20 метров с широкими ступенями, террасами и ровными углами, напоминающими гигантскую пирамиду или руины храма. пишет TechInsider.

Некоторые исследователи предположили, что это следы неизвестной цивилизации, существовавшей до окончания последнего ледникового периода. Японский геолог Масааки Кимура выдвинул гипотезу, что сооружение могло быть построено людьми несколько тысяч лет назад и позже оказалось под водой из-за повышения уровня моря. Энтузиасты связали находку с легендарным затонувшим континентом Му.

Однако большинство современных геологов считают, что у объекта естественное происхождение. Профессор Бостонского университета Роберт Шох объясняет, что структура сложена из песчаника и аргиллита, которые со временем раскалываются по ровным плоскостям, создавая иллюзию рукотворного сооружения. Японский геолог Такаюки Огата отмечает, что похожие образования видны и на самом острове, плавно переходя в подводный рельеф.

Роберт Шох допускает, что если основа памятника природная, древние жители могли частично обработать её. Он сравнивает это с пещерами, созданными природой, но украшенными людьми.

Японские власти не признают монумент объектом культурного наследия, убедительных доказательств его искусственного происхождения не найдено. Большинство специалистов склоняются к версии природной формации, но вопрос остаётся открытым. Монумент Йонагуни продолжает привлекать учёных, дайверов и туристов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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