Европарламент поддержал введение цифрового евро...

Европейский парламент большинством голосов одобрил введение цифрового евро. Это решение открывает путь к созданию правовой базы для электронной версии единой валюты. Проект направлен на снижение зависимости Европы от зарубежных платежных систем. об этом сообщает Российская газета.

Сейчас большая часть электронных платежей в ЕС проходит через частных международных операторов: Visa, Mastercard, American Express, а также PayPal, Apple Pay и Google Pay. Европейские институты хотят предоставить гражданам и бизнесу доступ к публичной европейской платежной инфраструктуре.

Для жителей еврозоны цифровой евро станет дополнительным способом оплаты. Основные услуги планируется сделать бесплатными. Люди смогут открывать счета, хранить и управлять средствами. Предусмотрена защита персональных данных: для транзакций потребуются только сведения, необходимые для работы системы. Важно, что цифровой евро сможет функционировать в автономном режиме.