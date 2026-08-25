Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдётся в 3,5 млн рублей в месяц

По итогам первого полугодия самую высокую арендную ставку на московском рынке жилья зафиксировали на отметке 3,5 млн руб. в месяц. За эту сумму можно снять двухуровневую квартиру в Хамовниках, которая вошла в индекс Prime Central Moscow Rentals TOP-100 Index, подготовленный компанией «Intermark Аренда».

Средняя ставка аренды в сотне самых дорогих квартир столицы составила 1,6 млн руб. в месяц — это почти на уровне прошлого года, рост лишь 2%. При этом средняя площадь такого жилья за год уменьшилась на 10%, до 243 кв. м. Минимальная цена аренды в рейтинге — 1 млн руб. в месяц: почти половина лотов сдаётся за 1–1,3 млн руб., а ещё 20% — от 2 млн руб.

Чаще всего самые дорогие квартиры сдаются в локациях Арбат — Кропоткинская (23%) и Фрунзенская (21%), добавили в «Intermark Аренда».

Отдельно аналитики NF Group оценили доступность элитных новостроек Москвы. Их «индекс миллиона» за первое полугодие 2026 года сократился на 4%: на 100 млн руб. теперь можно купить 44 кв. м. Средняя цена квадратного метра в этом сегменте выросла за год на 6% — до 2,3 млн руб. Снижение показателя консультанты объяснили подорожанием жилья.