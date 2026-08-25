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В Казани прошел концерт победителей фестиваля «Поэт и музыка»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани прошел гала-концерт победителей V фест...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани 25 августа на сцене Большого зала имени Салиха Сайдашева выступили победители V Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка». Он носит имя Мусы Джалиля, и дату выбрали не случайно: в этот день вспоминают джалиловцев.

Художественный руководитель Татьяна Малышева-Джалиль назвала день тяжелым для семьи и напомнила, что 25 августа концерты фестиваля проходят по традиции. В этом году — двойной юбилей: поэту исполнилось бы 120 лет, а самому фестивалю пять лет.

Особенность «Поэта и музыки» — соединение поэзии Джалиля и его современников с классической музыкой, которую любил поэт. На сцене она звучит в детском исполнении. Каждый номер открывался стихами, затем вступала мелодия.

На концерте была дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова: она не пропускает фестиваль ни один год.

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