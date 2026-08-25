В Казани прошел концерт победителей фестиваля «Поэт и музыка»
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В Казани 25 августа на сцене Большого зала имени Салиха Сайдашева выступили победители V Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка». Он носит имя Мусы Джалиля, и дату выбрали не случайно: в этот день вспоминают джалиловцев.
Художественный руководитель Татьяна Малышева-Джалиль назвала день тяжелым для семьи и напомнила, что 25 августа концерты фестиваля проходят по традиции. В этом году — двойной юбилей: поэту исполнилось бы 120 лет, а самому фестивалю пять лет.
Особенность «Поэта и музыки» — соединение поэзии Джалиля и его современников с классической музыкой, которую любил поэт. На сцене она звучит в детском исполнении. Каждый номер открывался стихами, затем вступала мелодия.
На концерте была дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова: она не пропускает фестиваль ни один год.
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