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Более 200 компаний примут участие в нефтегазохимическом форуме в Казани

Служба новостей Автор статьи
С 26 по 28 августа в Казани пройдет нефтегазохи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 26 по 28 августа в международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум. Подготовку к мероприятию обсудили на организационном совещании, которое провел заместитель министра промышленности и торговли республики Дмитрий Гуськов. пишет Татар-информ.

Деловая программа включает четыре международные и одну всероссийскую конференцию, практическую конференцию по кадрам, четыре круглых стола, Дни поставщиков «Газпрома» и «Татнефти», а также Молодежный день. Участниками станут школьники, студенты, молодые специалисты и представители отрасли.

Ключевым событием станет пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Технологическое лидерство и устойчивое развитие: инновационные подходы и решения для будущего нефтегазовой отрасли», приуроченное к 80-летию открытия девонской нефти в Татарстане.

В рамках форума также состоится международная выставка «КАЗАНЬ: НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ». Она соберет более 200 компаний-экспонентов из России, стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Экспозиция займет площадь свыше 10 тысяч квадратных метров.

Регистрация участников открыта на официальном сайте форума.

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