Ученые выяснили, что происходит с яичниками после менопаузы

Новое исследование ученых из Северо-Западного университета (США) показало, что яичники после менопаузы не прекращают свою работу, а меняют функции. Долгое время считалось, что после исчерпания запаса яйцеклеток этот орган становится бесполезным. Однако эксперименты на мышах выявили неожиданные изменения. об этом сообщает TechInsider.

Ученые изучили яичники грызунов на трех этапах: в молодом репродуктивном возрасте, в позднем репродуктивном и после завершения фертильности. Помимо уменьшения количества фолликулов и перестройки тканей, они обнаружили, что клетки яичников утрачивают репродуктивную специализацию и начинают проявлять свойства иммунной системы.

В тканях появились иммунные клетки — Т-лимфоциты и макрофаги, а сам орган стал вырабатывать провоспалительные сигналы. По мнению авторов, после менопаузы яичники могут становиться источником воспаления, влияющего на весь организм. Это может объяснять рост риска хронических заболеваний, связанных с воспалением и старением.

Исследование ставит под сомнение представление о «спящем» состоянии яичников после менопаузы. Если результаты подтвердятся на людях, это изменит понимание механизмов старения и роли репродуктивной системы в здоровье на протяжении всей жизни.