Технологии

В Москве появился автомат с конструктором вкусов напитков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Москве в супермаркете «Перекрёсток» появился ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В супермаркете «Перекрёсток» в ТЦ «Мегаполис» запустили автоматизированную станцию «Лактебар». Она позволяет покупателям самостоятельно создавать напитки, комбинируя ингредиенты и добавки в любых пропорциях. Устройство предлагает как классические позиции — кофе, чай, молочные коктейли, газировку, так и возможность экспериментировать с рецептурой. пишет РИАМО.

Ассортимент станции не статичен: сезонные новинки, ограниченные коллекции и тематические меню загружаются дистанционно. Гости могут пользоваться ими без участия персонала торговой точки.

Станция оснащена системой телеметрии, которая в реальном времени отслеживает остатки расходников, техническое состояние модулей и покупательские предпочтения. Аналитика по продажам, среднему чеку и популярным комбинациям поступает в единый центр управления. Это позволяет оперативно корректировать меню и адаптировать предложение под актуальный спрос.

«Лактебар» предлагает два сценария: фиксированное меню с готовыми позициями и полная свобода экспериментов, когда покупатель сам смешивает ингредиенты, создавая авторский рецепт.

Директор по поддержке и эффективности бизнеса сети «Перекрёсток» Александр Чухонцев отметил, что компания видит интерес покупателей к персонализированным предложениям и новым гастрономическим впечатлениям. «„Лактебар“ позволяет объединить широкий выбор напитков, гибкость в настройке рецептур и современные технологии приготовления в одном сервисе. Для нас это возможность протестировать новый формат взаимодействия с покупателями и понять, какие сценарии потребления напитков будут наиболее востребованы в супермаркетах сети», — пояснил он.

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