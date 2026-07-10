Зюганов в Казани: у Татарстана есть чему поучиться

В Казань с двухдневным визитом прибыл председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Свою программу лидер коммунистов начал с возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину на площади Свободы. об этом сообщает Татар-информ.

«В эти дни на благодатной земле Татарстана проводим серию крупных культурно-исторических мероприятий», — заявил Зюганов журналистам. Он отметил, что поездка связана с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Коммунисты планируют много поездок по регионам, и Татарстан стал первым пунктом.

«Хотелось бы расширить представительство коммунистов от Татарстана в Госдуме, для этого первый выезд — к вам. Завтра встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сентябрьские выборы — это выбор будущего», — подчеркнул политик.

Зюганов добавил, что у Татарстана есть чему поучиться. Он посетит технопарк имени Попова в ОЭЗ «Иннополис» и Университет Иннополис. «Сегодня посмотрим на инновации. Рад, что на татарской земле родился свой „Сириус“. Татарстан не увлекался сносом памятников и переписыванием улиц. Мы открывали отреставрированный университет, памятники, музей Ленина. Сейчас отрабатываем новый „красный маршрут“», — рассказал лидер КПРФ.

Он также привел в пример Китай: «Китайцы показывают пример в науке, технике, роботизации, образовании. Китай — мастерская мира, выпускает лучшую продукцию. Робот на марафоне обогнал именитых спортсменов, другие роботы исполняли народные танцы». Зюганов убежден, что необходимо укреплять связи с БРИКС и ШОС — это «главный противовес НАТОвской агрессии».