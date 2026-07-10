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Видео с места ДТП в Казани: автомобиль сбил женщину насмерть

Служба новостей Автор статьи
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Госавтоинспекция Казани опубликовала в своем Telegram-канале видео с места смертельного ДТП. На кадрах видно тело погибшей женщины на обочине, рядом стоит «Лада». об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Авария произошла сегодня около девяти утра на улице Алтынова. Погибшей оказалась 60-летняя женщина.

По предварительным данным, 76-летний водитель «Лады» сбил женщину, когда приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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