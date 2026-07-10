Видео с места ДТП в Казани: автомобиль сбил женщину насмерть

Госавтоинспекция Казани опубликовала в своем Telegram-канале видео с места смертельного ДТП. На кадрах видно тело погибшей женщины на обочине, рядом стоит «Лада». об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Авария произошла сегодня около девяти утра на улице Алтынова. Погибшей оказалась 60-летняя женщина.

По предварительным данным, 76-летний водитель «Лады» сбил женщину, когда приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи.