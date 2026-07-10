Технологии

OpenAI закрывает ИИ-браузер Atlas спустя девять месяцев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, прекращает поддержку своего ИИ-браузера Atlas. Приложение будет отключено 9 августа, однако его функции интегрируют в новое единое приложение, объединяющее все продукты компании. Atlas был представлен 21 октября 2025 года и просуществовал менее года. об этом сообщает BFM.ru.

Это не первый случай закрытия продукта OpenAI. Ранее в этом году компания свернула нейрогенератор видео Sora.

Создание ИИ-браузера — сложная и дорогостоящая задача, отметил руководитель «Яндекс Браузера» Илья Шибанов. По его словам, собственный браузер позволяет сделать ИИ-технологии доступнее, но требует узкой экспертизы. Новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, поэтому преимущество получают компании с уже развитой инфраструктурой.

По данным Financial Times, чистые убытки OpenAI в 2025 году составят около 39 млрд долларов — почти в восемь раз больше, чем годом ранее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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