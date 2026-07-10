В Казани за лето очистят 5,5 км ливневой канализации

Этим летом в Казани планируется очистка 5,5 километра ливневой канализации от мусора и песка. Работы выполняют специалисты МУП «Городское благоустройство» с применением гидродинамической прочистки, к которым привлекаются подрядные организации, рассказали в пресс-службе мэрии. об этом сообщает ProGorodChelny.ru.

Общая протяженность ливневых сетей города составляет 517,3 километра. Дождевые воды смывают с улиц мусор и песок, забивая дождеприемники. Чтобы предотвратить крупные засоры, бригады ежедневно проводят прочистку.

Сегодня 14 человек работают на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова. Спецтехника выполняет гидродинамическую прочистку, устраняя масштабные засоры. Объем работ зависит от диаметра коллектора и степени заиленности. На коллекторе диаметром около 1,5 метра за смену очищают примерно 70 метров сети.

В 2026 году подрядчик уже прочистил около 5 километров магистральных сетей. До конца сезона планируется довести этот показатель до 5,5 километра.