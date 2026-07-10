Новости Казани

В Казани за лето очистят 5,5 км ливневой канализации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани этим летом очистят 5,5 км ливневой кан...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Этим летом в Казани планируется очистка 5,5 километра ливневой канализации от мусора и песка. Работы выполняют специалисты МУП «Городское благоустройство» с применением гидродинамической прочистки, к которым привлекаются подрядные организации, рассказали в пресс-службе мэрии. об этом сообщает ProGorodChelny.ru.

Общая протяженность ливневых сетей города составляет 517,3 километра. Дождевые воды смывают с улиц мусор и песок, забивая дождеприемники. Чтобы предотвратить крупные засоры, бригады ежедневно проводят прочистку.

Сегодня 14 человек работают на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова. Спецтехника выполняет гидродинамическую прочистку, устраняя масштабные засоры. Объем работ зависит от диаметра коллектора и степени заиленности. На коллекторе диаметром около 1,5 метра за смену очищают примерно 70 метров сети.

В 2026 году подрядчик уже прочистил около 5 километров магистральных сетей. До конца сезона планируется довести этот показатель до 5,5 километра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

15 часов назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Гороскопы

день назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

могут ли клопы переноситься на одежде

Технологии

9 часов назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Польза

день назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

индивидуальные тренировки настольному теннису в Москве

Важное в РТ

21 час назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму

Новости России

23 часа назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Новости России

день назад

Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа
Технологии
час назад

Аспирантки в России счастливее и тревожнее аспирантов

Российские ученые выяснили, что аспирантки счас...

Технологии

34 минуты назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

Новости Татарстана

35 минут назад

Зюганов в Казани: у Татарстана есть чему поучиться

Автоновости Казани и Мира

57 минут назад

Видео с места ДТП в Казани: автомобиль сбил женщину насмерть

Технологии

59 минут назад

OpenAI закрывает ИИ-браузер Atlas спустя девять месяцев
Российские антропологи восстановили облик челов...
Наука
час назад

Российские антропологи восстановили облик человека из Бодо

Наука

час назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Наука

час назад

Российский научный фонд поддержит более 800 проектов молодых ученых

Армия и оружие

2 часа назад

Призывники в Татарстане могут выбрать контрактную службу
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом