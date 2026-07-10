Наука

Российский научный фонд поддержит более 800 проектов молодых ученых

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги четырех грантовых конкурсов для молодых ученых. Победители получат финансирование на фундаментальные исследования и разработку новых технологий. Всего поддержано свыше 800 научных проектов. Их авторы будут работать над цифровыми технологиями, «зеленой» энергетикой, персонализированной медициной, сельским хозяйством, новыми коммуникационными системами и разработками для освоения космоса и Арктики. об этом сообщает Краснодарские известия.

В конкурсе инициативных исследований отобрано 414 проектов. Каждый из них будет ежегодно получать до 1,5 млн рублей. Среди поддержанных инициатив — разработка компонентов для новых источников ультрахолодных нейтронов физиками из Курчатовского института и создание катализаторов для переработки тяжелых сортов нефти химиками из Казанского федерального университета.

Еще 453 проекта получили поддержку в рамках конкурсов для научных групп под руководством молодых ученых. На реализацию каждого исследования направят от 3 до 6 млн рублей ежегодно. Среди этих работ — проекты по созданию новых методов иммунотерапии, алгоритмов искусственного интеллекта, технологий спинтроники и нейроморфных чипов.

Кроме того, РНФ поддержал шесть коллективов молодых ученых, которые будут проводить исследования совместно с высокотехнологичными предприятиями. Специалисты займутся разработкой компонентов силовой электроники, аналоговых микросхем, фотоприемников инфракрасного диапазона, новых композитных материалов и технологий проектирования гидрооборудования. В фонде отметили, что такие проекты помогут развитию отечественных технологий и укреплению технологического суверенитета России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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