Наука

Яркий дневной свет улучшает сон, выяснили ученые

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые Манчестерского университета выяснили, чт...

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Регулярное воздействие яркого света днем способствует более раннему засыпанию и увеличению продолжительности глубокого сна. К такому выводу пришли специалисты Манчестерского университета. Результаты исследования опубликованы 10 июля в журнале Medical Xpress. сообщает Известия.

В эксперименте участвовали 89 взрослых. Они носили датчики, измерявшие меланопическую освещенность — параметр, особенно сильно влияющий на циркадные ритмы. Участники также использовали потребительские трекеры сна и вели дневники. Всего ученые собрали данные за более чем 500 суток. Анализ показал: те, кто дольше находился при ярком дневном освещении, в среднем раньше засыпали и просыпались.

Более стабильный режим освещения в течение недели также оказался связан со здоровым распорядком сна. У людей, избегавших резких переходов между тусклым и чрезмерно ярким светом, чаще фиксировался глубокий сон в первой половине ночи. Эта стадия необходима для восстановления организма, работы памяти и нормального самочувствия.

«Наши результаты показывают, что яркие дни и устойчивый световой режим — не просто приятное дополнение, а потенциально важная основа здорового сна», — отметил ведущий автор исследования Алтуг Дидикоглу. Он добавил, что работа демонстрирует возможности изучения сна в естественных условиях с помощью доступных потребительских устройств.

Исследователи обратили внимание на несоответствие современного образа жизни естественным световым циклам. Днем люди часто находятся в помещениях с освещением слабее солнечного, а вечером используют яркие лампы и экраны. В итоге организм получает недостаточно света в часы бодрствования и слишком много перед сном.

Данные дневников в большинстве случаев совпадали с показаниями носимых устройств. Однако при уменьшении продолжительности глубокого или быстрого сна разница между субъективной оценкой отдыха и объективными измерениями увеличивалась.

Авторы считают, что более продолжительное пребывание при естественном дневном свете и стабильный режим освещения могут стать простыми мерами для поддержания циркадных ритмов. При этом исследование выявило связь между факторами, но не доказывает, что одно лишь увеличение яркости света гарантированно устранит нарушения сна.

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