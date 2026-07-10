Призывники в Татарстане могут выбрать контрактную службу

У призывников в Татарстане появилась возможность заменить срочную службу на контрактную. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев. сообщает ProGorodChelny.ru.

При заключении контракта с Войсками беспилотных систем на особых условиях военнослужащий может уволиться после его окончания. Минимальный срок контракта — один год, что равно сроку срочной службы. В течение первых двух месяцев бойцы проходят обучение, а после завершения контракта получают статус ветерана боевых действий и военный билет. Им положены все льготы и выплаты.

С 1 июля призывники на срочной службе могут заключить контракт в своей части и получить единовременную выплату до 2,9 млн рублей. Эта сумма складывается из 2,5 млн рублей от Татарстана и 400 тыс. рублей от Министерства обороны РФ. Такая выплата — одна из самых высоких в стране и самая крупная в ПФО.

В республике действует почти 3 тысячи мер поддержки для участников СВО и их семей. Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр: у них развита мелкая моторика, а привычный интерфейс ускоряет обучение.

Подробнее о контракте с Минобороны РФ в Татарстане, дополнительных премиях, льготах и выплатах можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) в Казани: ул. Аэропортовская, 1/40, тел. (843) 221 44 52. Для жителей других регионов — номер 8 800 222 59 00 или межрегиональный кол-центр 117.