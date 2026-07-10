Наука

Создано наносито для очистки нефти и воды от загрязнений

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые из Челябинска и Москвы создали наносито ...

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Ученые из Челябинска и Москвы впервые вырастили металл-органический каркас с галогенными связями. Он способен избирательно улавливать молекулы с хлором и другими галогенами. Разработка открывает возможность создания импортозамещающих материалов для очистки нефти и воды, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). пишет ТАСС.

Группа исследователей получила два новых каркаса на бариевой и иттриевой основе. Они подтвердили их структуру и показали способность селективно захватывать галогенсодержащие молекулы. Это сделано впервые, новые структуры работают как наносито и направлены на импортозамещение, отметили в вузе.

Созданное наносито пригодно для очистки газа, нефти и воды. Оно удерживает примеси с хлором, бромом, йодом. Это позволяет рассматривать новые материалы как перспективные сорбенты для промышленной очистки. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ.

Металл-органические каркасы представляют собой материалы с нанопористой структурой. В полученных образцах ионы формируют устойчивые галогенные связи, которые удерживают молекулы с загрязнителями. При нагревании связь разрушается, что делает процесс обратимым и управляемым.

В нефтедобыче новые материалы решают проблему коррозии резервуаров и труб. Новый каркас способен улавливать молекулы соляной кислоты до начала технологического цикла. Материал может применяться для очистки воды от хлора, что делает его перспективным в экологических проектах.

Наносита были не только смоделированы, но и выращены в лаборатории, проверены в Курчатовском институте. Монокристальная рентгеновская дифракция подтвердила точность структуры и стабильность. Ученые подчеркивают, что возможность регулировать свойства наносит открывает путь к созданию материалов под конкретные задачи в разных сферах промышленности.

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