Технологии

Фальков допустил появление новой модели науки на основе ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что искусственный интеллект может стать основой для принципиально новой модели науки. По его словам, ИИ уже перестаёт быть просто вспомогательным инструментом, а превращается в фактор, меняющий организацию исследований и структуру научного знания. пишет Вести.

Выступление министра прозвучало на XIV Всероссийском съезде советов молодых учёных и студенческих научных обществ, который стартовал 9 июля в Сколковском институте науки и технологий. Фальков участвовал в пленарном заседании «Наука и ИИ: новые горизонты научно-технологического прогресса».

Он отметил, что наука вряд ли изменится кардинально, а ИИ останется вспомогательным инструментом. Однако существует и другая точка зрения: появится совершенно новая модель науки, основанная на искусственном интеллекте. «Проще говоря, это меняет саму парадигму со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул министр.

По словам Фалькова, ответ на вопрос о переходе к новой модели науки станет ясен спустя годы. Ранее он сообщал, что переход на новую модель высшего образования планируется завершить до 2030 года, а с 2027 года начнётся активный переход по отдельным укрупнённым группам специальностей.

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