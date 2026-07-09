Наука

Учёные выяснили, почему змеиные клыки острые, а бивни моржа тупые

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Учёные выяснили, почему змеиные клыки острые, а...

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Природа не создаёт идеальное оружие: каждое эволюционное приспособление имеет свои ограничения. К такому выводу пришли учёные, изучившие, почему у разных животных появились столь разные инструменты для атаки и защиты — от клыков и когтей до жал и шипов. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. сообщает Life.ru.

Эксперты сравнили 143 природные структуры у 133 видов животных и растений — от крошечных жал муравьёв до массивных бивней слонов. Они изучали, как форма этих «инструментов» влияет на способность пробивать поверхность и выдерживать нагрузку.

Оказалось, что эволюция постоянно балансирует между двумя противоположными задачами: сделать оружие максимально острым или максимально прочным. Более тонкие и острые структуры, например зубы акул, эффективнее пробивают цель, но легче ломаются. Более массивные формы, такие как бивни моржей, отличаются большей устойчивостью, но хуже подходят для прокалывания.

Учёные отмечают, что разные виды пришли к похожим решениям независимо друг от друга. Например, жало скорпионов, челюсти муравьёв-дракул, клыки пекари, клювы удодов и шипы некоторых растений сочетают высокую эффективность и прочность.

При этом одни животные сделали ставку на скорость и точность атаки: такими являются когти ястребов, клювы дятлов и клыки змей. Другие выбрали надёжность — например, крокодилы получили мощные зубы, способные выдерживать большие нагрузки.

По мнению исследователей, разнообразие природных «орудий» показывает, что эволюция действует не по принципу создания идеального оружия, а подбирает наиболее подходящее решение под конкретные условия жизни каждого вида. Учёные считают, что подобные исследования помогают лучше понять, как физические законы влияют на развитие живых организмов и почему в природе существуют столь разные формы защиты и нападения.

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