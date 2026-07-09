Meta запустит производство собственного чипа для ИИ

Компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) начнет выпуск собственного ИИ-чипа в сентябре. Устройство для дата-центров получило кодовое название Iris. Оно станет частью проекта по созданию четырех поколений ускорителей для обучения нейросетей. Эти компоненты планируется использовать для улучшения работы моделей, поддерживающих Facebook и Instagram. Создание собственных чипов позволит снизить зависимость от крупных поставщиков, таких как Nvidia и AMD. сообщает BFM.ru.