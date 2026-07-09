Лучшие методисты Татарстана получат по 172 тысячи рублей

В Татарстане утвержден порядок поощрения «Наш лучший методист». Выплату в 172 414 рублей будут получать методисты, старшие методисты и руководители информационно-методических отделов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. об этом сообщает КП - Казань.

Претендовать на поощрение смогут специалисты со стажем не менее трех лет по специальности или десяти лет педагогического стажа. Важное условие — реализация методических проектов для развития системы образования. Ежегодно планируется награждать до 305 победителей.

Для участия необходимо подать заявку, проект, сведения о достижениях и другие документы. Оценку проведет комиссия, в которую войдут представители власти, специалисты и общественность. Победителей определят по итогам оценки и презентации проекта. Решение примет Министерство образования и науки Татарстана.