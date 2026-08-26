«Транснефть» представила передовые технологии и оборудование для нефтяной отрасли на международной выставке «Казань: нефть, газ, химия»

ПАО «Транснефть» принимает участие в международной выставке «Казань: нефть, газ, химия». Выставка проходит с 26 по 28 августа в г. Казани.

Стенд компании посетил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов проинформировал главу республики об оборудовании, произведенном на заводах ПАО «Транснефть», а также перспективах развития системы магистральных нефте- и продуктопроводов.

Экспозиция компании традиционно демонстрирует передовое оборудование, разработанное и произведенное на предприятиях системы «Транснефть», в том числе, машину безогневой резки труб «Волжанка-4», синхронный взрывозащищенный электродвигатель, магистральный и подпорный насосы, измерительно-вычислительный комплекс и другое.

Обеспечение бесперебойного функционирования критически важного оборудования является фундаментальным условием для нефтяной отрасли России. В ходе реализации программы импортозамещения «Транснефть» полностью перешла на отечественные трубы, резервуарное оборудование, запорную и регулирующую арматуру, металлоконструкции, кабельную продукцию, электроприводы, трансформаторные подстанции и системы пожаротушения.

«В целях обеспечения технологической безопасности трубопроводного транспорта в системе «Транснефть» внедрена программа импортозамещения, которая позволила добиться независимости от зарубежных поставщиков. На сегодняшний день 98% оборудования и материалов, необходимых для надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов, производится на предприятиях компании», - сказал Олег Балабанов.

Справочно

Выставка «Казань: нефть, газ, химия» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума проходит на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» и объединяет более 200 компаний-экспонентов из России, стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ.

Экспозиции представляют ведущие российские и зарубежные компании — производители и поставщики газового, нефтяного и химического оборудования, нефтегазодобывающих, перерабатывающих и нефтехимических предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний. Ведущие нефтегазовые корпорации и холдинги представляют свои новейшие решения и продукты для нефтегазовой отрасли.